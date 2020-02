Inter, posizione chiara su Lautaro. E da Barcellona spunta una contropartita clamorosa

Non accennano a placarsi le sirene di mercato intorno a Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è il grande obiettivo di tutti i top club europei, Barcellona in testa, pronti a darsi battaglia in estate per mettere le mani su uno dei migliori talenti del panorama internazionale. Secondo Tuttosport, la posizione del club nerazzurro sul giocatore è chiara: se vorrà cambiare aria dovrà essere lui a fare il primo passo.

“Se Lautaro Martinez vorrà andare al Barcellona (come tutto fa pensare visto l’iperattivismo del suo agente, che si è già incontrato tre volte con i blaugrana) dovrà fare il primo passo verso il divorzio. È netta, in tal senso, la posizione di Beppe Marotta“.

PALLA A LAUTARO – “Il richiamo del connazionale Messi (alle prese tra l’altro con un difficoltoso rinnovo con il club blaugrana) è forte ma l’Inter, al momento, forte di un contratto sino al 2023, rimane in una posizione d’attesa. La palla passa quindi all’argentino e al suo entourage consapevoli che l’Inter non intende scendere dalla clausola rescissoria di 111 milioni. Il paradosso è che il Barcellona, non intendendo pagarne l’entità per ragioni legate al Fair Play Finanziario (per informazioni chiedere al Manchester City che è stato estromesso dall’Europa per due stagioni), sarebbe disposto a ipervalutare il cartellino dell’attaccante sino a 150 milioni ma inserendo però delle contropartite tecniche che garantirebbero al club blaugrana altrettante plusvalenze“.

CONTROPARTITE – “Da questo punto di vista Marotta è anche disposto a sedersi al tavolo con il Barcellona ma vuole che venga inserito il cartellino di Griezmann. Se fosse impossibile arrivare al centravanti francese, i giocatori che piacciono a Conte non mancano. Oltre al nome di Vidal, non è da escludere un ritorno di fiamma per un ex, di rientro alla base catalana dopo il prestito non fortunato al Bayern Monaco: si tratta del brasiliano Coutinho“.