Marotta: “Partita ordinaria per il palmares dell’Inter. Lautaro? I giocatori vanno via solo se…”

Dopo la vittoria nel derby e la sconfitta in Coppa Italia col Napoli, l’Inter scende in campo all’Olimpico nel delicato match contro la Lazio. Prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’ad nerazzurro Beppe Marotta:

“Sono partite classiche per il palmares dell’Inter, è un fatto ordinario. Stiamo attraversando un periodo positivo, consapevolezza nel voler recitare un ruolo da protagonista. Lautaro? Sta crescendo, è molto giovane, gli interessa indossare questa gloriosa maglia, l’Inter non deve avere nulla da invidiare agli altri. I giocatori vanno via solo quando loro indicano questa strada. È già il vero Eriksen, ci deve essere un periodo di ambientamento, nel corso della partita vengono impiegati 14 giocatori, abbiamo un bel gruppo, sta a Conte decidere la formazione. È un giocatore che si è già inserito per quello che dobbiamo competere”.