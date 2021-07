Lautaro terrà sulla corda l’Inter: ecco la strategia dell’agente. Due nomi se parte

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante argentino vittorioso in Coppa America nell'ultima settimana

Diversi club restano vigili sul Toro, come spiega TuttoSport: "Nella sede nerazzurra si stanno alternando vari intermediari a cui viene chiesto di trovare squadre per determinati giocatori. Il tutto ricordando come Lautaro Martinez rimanga un nome che probabilmente terrà sulla corda per tutta l’estate Inzaghi e i tifosi nerazzurri. L’argentino non è formalmente sul mercato, ma è inseguito dalle big spagnole che prima o poi faranno offerte. Magari non all’altezza delle valutazioni nerazzurre (80-90 milioni), ma bisognerà capire se col passare delle settimane, l’entourage di Lautaro, che prende tempo sul rinnovo, farà pressioni per partire. Soprattutto se la dirigenza interista si troverà nella condizione di dover ascoltare le proposte".