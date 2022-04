L’uragano Lautaro spazza critiche e rumors sull’Atletico: “Oro puro che luccica”

La notte di Lautaro Martinez. Ecco la risposta dell'argentino a critiche e rumors di mercato dell'ultimo periodo

“Il Toro che esalta la notte dell’Inter e va a prendersi la sua prima finale di Coppa Italia. Va a riprendersi la scena, in fondo. Altri due gioielli dopo quello di La Spezia, siamo a tre consecutivi: oro puro, che luccica dentro una partita che strizzava l’occhio allo scudetto, oltre che alla Coppa. Quando si parla di Lautaro, c’è sempre da stare a sentire un certo Diego Milito. «Le critiche? Per me resta un calciatore straordinario, infatti lo vogliono in tanti, non solo Simeone», aveva detto il Principe alla Gazzetta nell’intervista prima della partita. Poche chiacchiere, che certificano uno status altrimenti messo in discussione da un 2022 un po’ così. «Ma qui si parla tanto e la cosa non mi piace», era sbottato venerdì il Toro. L’ha ripetuto anche ieri sera: «Ci sono parole che non mi piacciono, ma io per questa maglia do tutto», ha commentato a fine partita. Il riferimento è alle critiche per un rendimento calato e alle voci di mercato che lo accostano da mesi all’Atletico Madrid. Ma se questi sono gli effetti, ben vengano le discussioni.