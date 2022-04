Lautaro: “Contenti per la finale. Difendo sempre la maglia, ora altre 6 gare così”

Dopo la semifinale di ritorno con il Milan, il giocatore dell’Inter ha commentato a Mediaset la prova dei suoi nel derby e non solo

Dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno con il Milan, il giocatore dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato a Mediaset la prova dei suoi nel derby e non solo:

"Sì, sono contento perché giochiamo un’altra finale. Siamo felici, lavoriamo per questo, per portare l’Inter in alto. Lo abbiamo dimostrato un’altra volta, ora recuperiamo e pensiamo in avanti”.