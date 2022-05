Lautaro: “Importante essere lì. Cerco di dare il massimo. Inzaghi? Anche in allenamento…”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Empoli

"Ci credete ancora? Oggi era una partita importante, da tanto diciamo questo perché siamo lì, in lotta per un altro titolo e proviamo sempre a fare un grande lavoro sul campo per cercare di vincere. È importante continuare a essere lì, adesso il Milan ha una partita in meno, dobbiamo continuare così. Inzaghi? Anche in allenamento sta lavora così e sta sempre così cattivo e sul pezzo. Contento perché stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo perso dei punti che erano molto importanti, ma adesso dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro in queste ultime gare e cercare di vincerle tutte e aspettare. A che punto ti senti della tua evoluzione? Io cerco ogni giorno di salire di più di livello e cercare di migliorare, ho imparato così da piccolo da mio padre che era calciatore. Cerco di dare il massimo in ogni allenamento e faccio quello che mi chiede il mister. Stavamo facendo bene e poi abbiamo preso due gol in casa, è difficile perché se non fai il 2-1 subito magari si comincia a perdere tempo e diventa difficile. Siamo stati lucidi e recuperato una partita importante. Simeone? Non gli ho scritto niente, sicuramente il Verona farà una grande partita".