Lautaro-Barcellona, Firpo è la chiave dell’affare? ESPN: “Ecco l’ultima mossa dell’Inter”

Il Barcellona non si arrende e punta con decisione a trovare la formula giusta per trovare l’ok dell’Inter per la cessione di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da ESPN, la chiave potrebbe essere Junior Firpo, laterale di origini dominicane classe ’96, prelevato dal Barcellona dal Betis un anno fa per 18 mln più bonus.

I blaugrana sono disposti a far partire il giocatore pur di arrivare all’acquisto di una priorità come è Lautaro Martinez e per Conte sarebbe un rinforzo ideale nel suo 3-5-2, viste le doti di spinta di Junior. ESPN poi aggiunge che diverse fonti autorevoli abbiano confermato che l’Inter abbia avviato i contatti con l’entourage del giocatore per facilitare l’operazione anche se, ad oggi, tutto dipende da cosa ne sarà dell’affare Lautaro.