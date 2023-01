Lautaro, la fascia è in buone mani: “In tanti all’Inter ritengono che il Toro…”

La fascia è in buone mani, anzi è arrotolata sul braccio giusto. L’Inter è salita sulle spalle di un nuovo capitano per tornare a correre

Con Samir Handanovic relegato ormai alla panchina, la fascia dell'Inter è terminata sul braccio di Skriniar. La condizione di mercato dello slovacco rende però ora il tutto davvero complicato: difficile digerire lo status di capitano ad un calciatore che a giugno andrà in un'altra squadra. Ieri sera, però, il leader è stato Lautaro Martinez , che sembra davvero pronto per quest'investitura: "La fascia è in buone mani, anzi è arrotolata sul braccio giusto. L’Inter che già guarda al dopo Skriniar, e sotto sotto inizia a vagheggiare pure un dopo-Brozovic, è salita sulle spalle di un nuovo capitano per tornare a correre, o almeno per allontanare le nubi.

Lautaro Martinez a Cremona ha avuto per una sera l’onore e la responsabilità, ma ha ripagato la fiducia con una doppietta balsamica: l’uno-due con cui l’argentino ha rimontato la Cremonese permette ai nerazzurri di riprendere la marcia dopo lo stop contro l’Empoli. Ed evita ulteriori guai, visto che adesso la squadra di Inzaghi è costretta a guardare con attenzione alle spalle, nella caienna della lotta Champions. In fondo, il capitan Toro ha fatto ciò che meglio gli riesce, ciò che compete a un leader: trascinare, dare l’esempio, correre.

La differenza è che stavolta indossava quella fascia che è simbolo di nobiltà nerazzurra: gli toccava per una ragione numerica, perché ha più anzianità interista dei compagni schierati da Simone, ma dietro alla scelta c’è anche una valutazione che guarda al futuro. In tanti all’Inter ritengono che Lautaro abbia il profilo giusto per capitanare la truppa un domani e le evoluzioni del mercato potrebbero avvicinare quel giorno: con Handa verso l’addio e Skriniar prima o dopo su un aereo per Parigi, in linea teorica davanti all’argentino ci sarebbe il solo Brozovic, per il quale il club è però pronto ad ascoltare offerte", si legge.