Lautaro, il futuro è all’Inter. Domanda e offerta, ecco la differenza. Da escludere una cosa

L’Inter accelera. Uno degli obiettivi del club nerazzurro riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez. Nella giornata di ieri gli agenti del Toro si sono recati nella sede nerazzurra, incontro interlocutorio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, serviranno altri incontri per azzerare la differenza tra domanda (almeno 7 milioni) e offerta (che non supera i 5), senza dimenticare la clausola rescissoria da 111. Gli agenti hanno puntualizzato che non hanno parlato della clausola, ma per il quotidiano è stato il classico il dribbling, non è da escludere che prossimamente – per il bene di tutti – possa essere cancellata.

In vista dell’estate cosa potrebbe accadere? “Pressoché da escludere che qualche top club possa toccare, appunto, quota 111 milioni. Facile pensare che l’accordo tra società e giocatore possa arrivare a metà strada (tutti felici a 6/6,5 milioni?), considerando inoltre che – al momento – non si registrano interessi concreti. In assenza di offerte enormi, quindi, il futuro di Lautaro resterebbe nerazzurro: con un contratto più lungo e ricco, pronto per continuare a regalare gioie ai tifosi accanto a Lukaku”.

(Gazzetta dello Sport)