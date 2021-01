Lautaro, affare caldo: l’Inter ha deciso la cifra del rinnovo. “E c’è un grosso impiccio per tutti”

In un mercato complicato e in cui non c’è praticamente margine di manovra, l’Inter cambia strategia: l’obiettivo è ora blindare i propri gioielli. Ecco perché, nel corso degli incontri di ieri pomeriggio in viale della Liberazione, c’è stato un confronto con gli agenti di Lautaro Martinez. La trattativa per il rinnovo con i nerazzurri, in fase calda, è “da affrontare prima possibile: anche se è impensabile arrivare alla firma in tempi rapidi viste le ristrettezze in cassa, meglio impostare di nuovo delle linee guide. Iniziare ad avvicinare le parti per formalizzare il tutto quando il cielo tornerà più sereno sulla Milano interista – spiega La Gazzetta dello Sport -.

La distanza fra domanda e offerta è bloccata ormai da mesi: se il club nerazzurro non vuole andare oltre 5 milioni l’anno, l’argentino non intende scendere sotto i 7,5. E sarebbe già uno sconto rispetto ai virtuali 10 promessi dal Barça quando c’era aria di matrimonio. Certo, quei 2,5 milioni di stipendio non sono adeguati allo status del Toro, senza scordare che la clausola è ormai un impiccio per tutti: per Marotta che vorrebbe cancellarla e per i due agenti del Toro che la considerano altina”.