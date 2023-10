Lautaro leader e riferimento, “l’Inter gioca per lui”. Inzaghi studia una gestione ad hoc

"Buon per Lautaro, buon per l’Inter. Che non esiste senza il Toro. Lo racconta il match di Salerno, lo dicono anche i numeri. Il Toro non salta una partita (stagionale, non solo di campionato) da un anno e mezzo: 74 presenze nelle ultime 74 gare dell’Inter, l’utima assenza è targata 9 aprile 2022, per squalifica. Il motore va che è una bellezza. Ma non per questo non va preservato. La sfida di sabato ha mostrato il paradosso in cui vive l’Inter. Perché funziona così: Lautaro ha bisogno di riposo e allo stesso tempo non può non giocare. Come se ne esce? Con una gestione del minutaggio che lo staff tecnico ha deciso di curare nel dettaglio. A Lautaro saranno risparmiati quanti più spezzoni di partita possibili: a volte capiterà nel finale di un match dal risultato ormai acquisito, altre - come a Salerno - con una panchina iniziale", precisa Gazzetta.