Lautaro implacabile con l’Argentina: le differenze con l’Inter. E ora con Lukaku…

Ancora una volta in gol con l'Argentina, Lautaro Martinez sta invece incontrando qualche difficoltà sotto porta con l'Inter, dopo un inizio stagione da 3 reti in 4 partite. Ora punta a ripartire anche in nerazzurro, al fianco dell'amico Lukaku, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Da gemello a gemello, da mancino a mancino. Da quello bassino, geniale, imprendibile nelle serate in cui torna in sé, a quello alto e grosso, così potente da buttare giù ogni porta. Hanno pochino in comune Leo Messi e Romelu Lukaku, se non l'uso semi-esclusivo del sinistro e quella comune vicinanza di spirito a Lautaro Martinez. L'attaccante argentino in patria continua a essere un Toro imbizzarrito grazie anche al feeling con Leo, mentre a Milano deve ancora risintonizzarsi nella Lu-La secondo le vecchie frequenze".