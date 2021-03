Lautaro, oro Inter: il futuro è a Milano. C’è l’intesa di massima per il nuovo contratto

il futuro del Toro è sempre più nerazzurro. C’è l’intesa di massima per un nuovo contratto da 4,5 milioni a salire, allungato fino al 2024

Se Lukaku è in giornata no, allora ci pensa lui. Lui è Lautaro Martinez, decisivo contro il Torino dove ha trovato il gol numero 16 stagionale, 14 in campionato. Numeri che spiegano perché la scorsa estate il Barcellona voleva a tutti i costi portarlo in Spagna. Dal suo colpo di testa sono arrivati tre punti pesantissimi in chiave scudetto. "Il Toro appartiene a quella eletta tribù di attaccanti altruisti per davvero. Fatica sempre per gli altri e anche per questo in passato ha perso lucidità nei momenti caldi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.