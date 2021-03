A Conte va riconosciuta una cosa. Il gol di Lautaro definisce abbastanza l’Inter

Conte bravo a ridisegnare l'Inter dopo il pareggio dei granata

Sul gol decisivo di Lautaro, la Rosea scrive: "Gli errori di posizionamento e di intervento di Izzo non oscurano la bellezza dell’azione, un contenitore di gesti tecnici d’alta scuola: l’assist di Sanchez, l’avvitamento di Lautaro per un colpo di testa chirurgico. È un gol che definisce abbastanza l’Inter, squadra che va in difficoltà nei momenti in cui le vengono negati i metri necessari per dispiegarsi, e che però ha una tale qualità di fondo da sbrogliare il groviglio con un colpo secco. Gli interisti si godano l’attimo, da Mourinho in avanti lo scudetto non è mai stato così tangibile".