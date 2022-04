Inter-Lautaro, il futuro dipende dalla linea di Zhang e dalle proposte di mercato

L'argentino sfiderà la Juve questa sera e questo è il suo presente, ma in estate Suning potrebbe chiedere altre cessioni a Marotta

Tra i protagonisti della sfida ci sarà Lautaro Martinez che oltre a sfidare la difesa bianconera sfiderà Dybala in un faccia a faccia argentino tra numeri dieci che potrebbero avere anche destini incrociati. Perché il giocatore juventino, si dice possa arrivare a Milano, e sul Toro invece si dice possa partire perché i conti del club nerazzurro potrebbero richiedere altri ulteriori sforzi in estate.

Il Corriere dello Sport parla proprio del futuro dell'attaccante nerazzurro e in generale di come potrebbe essere l'estate degli interisti. "Più incerto il futuro del numero 10 nerazzurro che invece il suo accordo con l'Inter lo ha rinnovato da qualche mese, ma che potrebbe comunque cambiare maglia. Non per scelta sua, ma per le necessità economiche del club. Se infatti la linea del mercato impostata dalla famiglia Zhang sarà la stessa della scorsa estate, una o due pedine di spessore saranno sacrificate. Chi saranno i “successori” di Lukaku e Hakimi? A chi toccherà “bonificare” il bilancio? Sceglierà... il mercato e faranno le valigie coloro che avranno offerte ritenute congrue", si legge sul quotidiano sportivo.

Lautaro è il principale indiziato per l'addio, ma il giornale aggiunge anche altri nomi: Barella, Skriniar e Bastoni. L'argentino dell'Inter era stato nel mirino del Barcellona ma poi non è arrivato l'affondo e non sembra al momento esserci un ritorno di fiamma. Che si potrebbe invece verificare dalle parti di Londra. Paratici aveva pensato al giocatore già ad agosto dopo l'addio di Lukaku ma Marotta fece muro. Questa volta gli Spurs potrebbero riprovare per regalare il calciatore a Conte. Lui nell'estate del 2020 avrebbe chiesto Vlahovic se Lautaro fosse partito ma l'idea non si è mai concretizzata. Il serbo si materializzerà questa sera con la Juventus all'orizzonte ed è intanto la prima cosa a cui pensare in casa Inter.