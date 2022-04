CorSera – Lautaro Martinez uomo copertina. Piede ferro o piuma: di tutto di più

Doppietta, gol salvato: l'argentino si è ripreso in una sera quello che le aspettative elevate e le critiche gli avevano tolto

Lo aveva detto di non sentire critiche e ragioni. Lautaro Martinez è concentratissimo sull'Inter con cui da poco ha firmato un rinnovo e anche le voci che parlano di addio le vuole tenere belle distanti. Anche perché ci sono in ballo ancora due obiettivi, lo scudetto e la Coppa Italia. Ieri si è preso sulle spalle la squadra nerazzurra come ci si aspettava da lui da tempo: doppietta al Milan, prestazione importante, al di là dei due gol. Di lui il Corriere della Sera scrive: "L’attaccante che aveva messo in apprensione il popolo nerazzurro, per gli oltre due mesi di astinenza in campionato a inizio anno, ci mette 190 secondi a indirizzare la storia del derby... La prima è una rete meravigliosa, concentrato di potenza e tecnica. Il raddoppio, su invito di Correa, con una beffarda palombella che chiude i giochi".