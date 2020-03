Lautaro-Barcellona, non solo 111 milioni. L’Inter vuole un’altra cosa per dare il via libera

L’Inter non si farà prendere per il collo dal Barcellona per Lautaro Martinez. I nerazzurri, infatti, sono forti della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, pagabile in un’unica soluzione dal primo al 15 luglio solo da squadre straniere. Una clausola non così facilmente avvicinabile, anche per grandi club come il Barcellona.

Tanto è vero che il club catalano sta facendo fatica e, malgrado il dichiarato e pubblico interesse, vorrebbe imbastire un’operazione da cash + contropartite con l’Inter. Operazione che finora non sta riscontrando l’interesse dei nerazzurri.

Ma c’è di più. L’Inter non solo al momento non vuole trattare con il Barcellona ma vuole anche che sia Lautaro ad uscire allo scoperto. L’argentino ha una clausola, l’Inter non lo ha messo in vendita e non lo farà neanche in futuro. Se vorrà raggiungere Messi, sarà Lautaro a doverlo chiedere. A quel punto l’Inter aspetterà i soldi e poi penserà a come investire la cifra della clausola.