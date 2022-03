Lautaro interrompe la maledizione. Inzaghi ritrova la cavalleria: l’attacco è tornato

L'attaccante ritrova il gol dopo un lungo periodo di astinenza, l'argentino sarà fondamentale per il finale di stagione dell'Inter

"Ieri alle 21.09 la maledizione è stata ufficialmente interrotta. Al 23’ di un primo tempo da vecchia Inter, il Toro ha incornato i fantasmi svolazzanti sulla sua testa. Lautaro Martinez ha risentito ancora, ancora e poi ancora quell’ebbrezza misteriosa che dà la palla oltre la linea. Era una sensazione persa nella memoria, un pieno di adrenalina rivissuto tutto insieme. L’argentino ha segnato una rete in nerazzurro in campionato dopo 71 interminabili giorni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Siccome il destino finisce per metterci sempre il becco, anche l’ultima volta di Lautaro era stata contro la piccola Salernitana strapazzata 5-0, il 17 dicembre dell’anno passato. Dall’andata al ritorno poco più di due mesi, bizzarria del calendario asimmetrico, ma per il numero dieci è stato comunque un lungo viaggio dentro alle proprie paure. Che poi erano quelle di tutta la banda di Inzaghi. Prima di questo tris argentino, con successiva doppietta di Dzeko, l’Inter non segnava dalla bellezza di sette ore, 425 minuti. Proprio dal pari di Edin col Napoli del 12 febbraio, 4 partite e mezzo fa. Un non-sense per chi nel girone di andata viaggiava a una media di 2,6 gol a partita. Adesso i nerazzurri hanno ritrovato l’acqua nel deserto per la rincorsa alla seconda stella.