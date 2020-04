Lautaro, irrompe l’agente: “Sergio Zarate non c’entra nulla con noi. La sua solo un’opinione”

Le dichiarazioni di Sergio Zarate, che ha dato per scontato il trasferimento al Barcellona di Lautaro Martinez, hanno ovviamente avuto molto risalto. Molte testate, erroneamente, hanno definito Sergio Zarate l’agente del Toro. In realtà, Sergio è solo il fratello di Rolando Zarate, socio di Beto Yaque, vero agente di Lautaro.

Lo stesso Beto Yaqué ha puntualizzato in una dichiarazione a inter-news.it: «Voglio spiegare tutto. Sergio Zarate è il fratello di Rolando Zarate, che è il mio socio. Non ha niente a che fare con noi, ha dato un’opinione di Lautaro Martinez come può fare chiunque. Però non ha nulla a che fare con noi, è soltanto il fratello del mio socio».