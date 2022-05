Lautaro: “Italia test importante. Dybala-Inter? È un giocatore di qualità. Spero…”

Intervistato da TycSports, il Toro ha parlato della finale contro l'Italia e del futuro del connazionale

Da Bilbao, dove l'Argentina sta preparando la finale contro l'Italia, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di TycSports. Il Toro ha commentato la gara contro gli azzurri e ha parlato anche di Paulo Dybala. "Sarà una partita importante per noi per quello che significa, al di là del fatto che non parteciperà al Mondiale. Conosciamo le loro caratteristiche, i loro giocatori... Sono una rivale di alto livello. Ci aspetta un test molto importante per vedere a che punto siamo".