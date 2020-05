Lautaro-Barcellona e l’universo parallelo dei giornali spagnoli. La linea dell’Inter è una sola

Lautaro vuole il Barcellona. Per Mundo Deportivo e Sport, i principali quotidiani della Catalogna, è diventato un mantra. A leggere i numerosi articoli che quotidianamente arrivano dalla Spagna, sembra che sia l’Inter la squadra con le spalle al muro. Niente di più falso, anzi ci troviamo di fronte a una realtà completamente diversa da come viene dipinta. Un paradosso sul quale giocano spesso in Spagna. Ma la realtà è ben diversa, è la società nerazzurra a trovarsi in una posizione di forza, complice anche quella clausola valida per 15 giorni in estate che porta in calce una cifra importante: 111 milioni. La posizione dell’Inter è chiara: o cash (molto) o al tavolo delle trattative non si siede nemmeno.

Posizione legittima che quasi infastidisce la stampa catalana che sembra vivere in un universo parallelo. È vero che il Barça ha un certo appeal e che i giocatori farebbero a gara per indossare la maglia blaugrana, ma dall’altra parte c’è l’Inter, non una società qualunque. La stessa Inter che ha tutto il diritto di chiedere la cifra che vuole con buona pace dei quotidiani spagnoli che da sempre ostentano quel senso di superiorità in stile Marchese del Grillo che esiste solo nelle loro teste.

In questa situazione è l’Inter a dettare le regole del gioco, o si fa come diciamo noi o non se ne fa niente. Anche perché il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di privarsi uno dei giovani attaccanti più forti in circolazione. Di certo non può fare un prezzo di favore solo perché davanti c’è il Barcellona, lo stesso Barcellona che a gennaio ha alzato un muro invalicabile per Arturo Vidal.

La situazione potrebbe cambiare solo se il giocatore uscisse allo scoperto. Ma sarebbe comunque sempre l’Inter a condurre il gioco e nel caso scegliere le contropartite che ritiene possano essere funzionali al progetto, giocatori di un certo spessore, di certo non i vari Firpo o Alena. Comunque vada sarà sempre l’Inter a muovere le fila della trattativa e certi quotidiani spagnoli se ne dovranno fare una ragione.