Biasin: “In 3 non torneranno a Milano. Chiesa? Dico più Inter che Juve, ecco perché. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni del portale Le Bombe di Vlad, Fabrizio Biasin fa il punto sul mercato dall’Inter. Il primo argomento è il futuro di Lautaro: “Non credo che il Barcellona sia nelle condizioni di fare follie. È anche nell’interesse dell’Inter trattenerlo il più possibile per farlo crescere anche a livello economico”, afferma il giornalista. La discussione si sposta su Federico Chiesa, obiettivo di Inter e Juve: “Era il profilo adatto per Sarri lo scorso anno, ma adesso hanno cambiato un po’ le carte in tavola a Torino. Seppur di difficile collocazione nello schieramento di Conte, dico più Inter che Juve, soltanto perché piace da tempo a Marotta. Icardi? Credo che resterà al PSG, seppur è il profilo che i bianconeri ritengono ideale. Così come non torneranno in nerazzurro Perisic e Nainggolan, che ha voglia di restare a Cagliari. Cavani? Il suo agente sta facendo un po’ il giro delle sette chiese, ma si tratta di un calciatore con una certa età e un certo ingaggio”. Il giornalista parla anche di Christian Eriksen che nei suoi primi mesi in nerazzurro ha riscontrato qualche difficoltà: “Parliamo di un grande calciatore. Il suo problema è stato inserirsi a metà stagione, ma credo che in futuro sarà titolare“.

(lebombedivlad.it)