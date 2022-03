La missione di Lautaro. “Torino seconda vittima preferita. E si avvicina un altro record”

Dopo i tre gol alla Salernitana e la perla con il Liverpool, Lautaro non si vuole più fermare: sarà titolare a Torino

"Infilzare il Toro è una missione riuscitagli già quattro volte. Giusto un anno fa, peraltro - il 14 marzo - si consumava quello strappo alla classifica sotto forma di un distacco incolmabile sul Milan. Succedeva in un turno utile all'Inter per allungare, violando proprio il campo del Torino. Con un gol, neanche a dirlo, di Lautaro Martinez". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Lautaro Martinez e il feeling con il Torino . Oggi l'argentino va a caccia del quinto gol ai granata con un mood ben diverso rispetto alle settimane precedenti. La tripletta alla Salernitana e il gol ad Anfield hanno fatto sì che il Toro si sbloccasse definitivamente. E per Inzaghi è una bellissima notizia.

"Contro i granata ha colpito sia all’andata che al ritorno, l’anno scorso e due anni fa. Restando a secco nell’ultima partita, in dicembre, quella risolta da Dumfries a San Siro. Per il resto, Lautaro Martinez ha partecipato a cinque gol - quattro in proprio, più un assist - nelle recenti cinque partite contro il Torino. Stasera con Dzeko va all’assalto della sua seconda vittima preferita: soltanto al Cagliari (sei reti) l’argentino ha segnato più volte", conferma il CorSport. Lautaro, tra l'altro, in caso di gol diventerebbe il quinto giocatore dell'Inter ad andare a segno in tre trasferte consecutive. "La notte di Anfield, al di là dell’eliminazione, ha caricato a pallettoni Lautaro Martinez. Che resta un caposaldo di questa Inter, capace di risolvere il problema del gol. E sempre aggrappata a un Toro che va alla decisa ricerca di continuità", chiosa poi il quotidiano.