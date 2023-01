Sky – Monza-Inter, novità per Inzaghi: Lautaro dal 1′ al posto di Lukaku

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è una novità per l'Inter in vista della sfida contro il Monza

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è una novità di formazione per l'Inter in vista della sfida contro il Monza di questa sera alle 20.45. Lautaro Martinez, infatti, dovrebbe partire dal 1' contro i brianzoli e fare coppia in attacco con Edin Dzeko. Romelu Lukaku, dunque, al momento potrebbe partire dalla panchina. Nei prossimi minuti dovrebbe arrivare anche l'ufficialità con le scelte definitive di Inzaghi e Palladino.