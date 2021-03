Recuperi ‘alla Eto’o’, decisivo come i top: Lautaro incarna l’idea di Conte. I numeri…

I numeri dell'attaccante argentino Lautaro Martinez, protagonista nella sfida di ieri contro il Torino con la rete decisiva

Il 'Toro' schianta... il Toro! L' Inter sbanca l'Olimpico Grande Torino grazie a una rete di Lautaro Martinez . Un colpo di testa arrivato a cinque minuti dalla fine che ha sbloccato una situazione intricata per la squadra di Antonio Conte , ripresa dal gol di Sanabria dopo il vantaggio su calcio di rigore conquistato proprio dall'ex Racing e trasformato da Romelu Lukaku . All'indomani del successo dei nerazzurri, Sky Sport analizza i numeri dell'attaccante argentino.

Gol e quel ripiegamento difensivo che a molti ha ricordato Samuel Eto'o nell'anno del Triplete: Lautaro Martinez continua il percorso di crescita. Sky Sport sottolinea: "Col Torino ha fatto 4 su 4 l'attaccante nerazzurro. Dal 2018 ad oggi la crescita è stata importante. Mancano 11 giornate e ha già fatto gli stessi gol di un anno fa. Lautaro è dentro l'idea di calcio di Conte. L'elogio fatto dopo la partita con l'Atalanta, per i recuperi in difesa, e il fatto che sia decisivo come i grandi attaccanti, dimostrano che il lavoro fatto sulla consapevolezza sia davvero importante".