Lautaro, i numeri del momento no nel dettaglio. Cambiati anche i riferimenti

Il giocatore argentino non riesce a segnare dal 17 dicembre e il suo rendimento sta pesando sull'Inter

Inzaghi si dice tranquillo, ora ha tutti gli attaccanti a disposizione e può ruotarli a seconda delle esigenze. Ma un'esigenza preme tanto sull'attacco nerazzurro, quella di recuperare Lautaro, farlo tornare al gol. Marotta ieri sera, prima della sfida contro il Milan, lo ha incoraggiato per l'ennesima volta. L'argentino però non si è ancora sbloccato e se si considerano gli impegni nelle tre competizioni, ad eccezione del gol in Supercoppa italiana, il giocatore manca l'appuntamento con il gol dal 17 dicembre: da allora sono passate otto giornate di campionato, tre partite di Coppa Italia, più la partita di Champions contro il Liverpool. In Europa non ha segnato neanche nel girone di qualificazione agli ottavi. In 35 presenze totali ha segnato 12 gol e procurato otto assist.