Marotta: “Fairplay? Tifosi tranquilli, è solo osservazione UEFA. Per lo scudetto…”

Eva A. Provenzano

Beppe Marotta, ai microfoni di SportMediaset, prima della partita tra Milan e Inter ha parlato della sfida di stasera e non solo.

-Quanto conta per voltare pagina questo derby?

Conta e molto perché è una semifinale di una competizione a cui l'Inter tiene. Al di là delle suggestioni cercheremo di fare qualcosa di positivo già da questo primo turno e in vista di una qualificazione.

-Posizione dell'Inter sul fair play?

Tifosi tranquilli non è investigazione ma un'osservazione dei vertici UEFA che monitorano decine di club dopo il covid e su tutte le conseguenze a partire da contrazioni economiche che ha portato ai club.

-Sta arrivando anche la Juve?

Punti a disposizione in campionato sono molti. Dobbiamo tenere l'asticella alta, non avere paura di essere ambiziosi e ce la giocheremo fino alla fine. Le prime cinque sono autorevoli candidate alla vittoria finale. Sarebbe ordinario per la Juve lottare per lo scudetto, più straordinario che non lotti. Non possiamo dimenticare il valore di Milan, Napoli e Atalanta, credo che la lotta si restringa a queste squadre.

-Lautaro lo vedo irrequieto e non ha tranquillità sotto porta. C'è la percezione all'interno?

Diciamo che lui è ancora un ragazzo e deve vivere questi periodi altalenanti tra gol e non gol, normale che per un attaccante si vada in apprensione quando non si segna. Ma l'ansia deve allontanarla, è un giocatore importante su di lui crediamo assolutamente, deve ritrovare il gol attraverso sè stesso e supporto della squadra. Questo è l'obiettivo nell'immediato.

-Vero che non avete chiesto ad Inzaghi lo scudetto?

L'Inter deve lottare fino in fondo per gli obiettivi importanti. anche con il Liverpoool dovremo provare a ribaltare. Le ambizioni devono essere notevoli e non è una vergogna anzi. L'allenatore sta facendo bene e quando qualcuno ci supererà dovremo toglierci il cappello. Noi ambiamo a traguardi ambiziosi, Inzaghi fa parte di questo percorso.

-La parola crisi accostata all'Inter?

Si sa che ci sono momenti in cui si soffre e in quei momenti bisogna essere più determinati avere motivazioni più forti e trovare i rimedi necessari per ripercorrere il ruolino che ci ha visto ai vertici della classifica.

(Fonte: SM)