Gol da campione vero: Lautaro, la 10 dell’Inter è davvero tua. Numeri da top per lo scudetto

Numeri top e gol da attaccante vero. Lautaro Martinez si può sedere al tavolo dei più grandi. Un colpo dal sapore tricolore

Un altro gol decisivo, da campione vero. Proprio quando l' Inter stava per pareggiare, mettendo a rischio la striscia aperta di vittorie e i sei punti di vantaggio in classifica sul Milan. Un gol da campione vero, che mette il sigillo su una stagione fin qui fantastica. E che rappresenta un'ulteriore testimonianza su una crescita davvero esponenziale. Lautaro Martinez torna al gol e lo fa nel modo più importante, nella partita più importante. L'attaccante argentino, con quel colpo di testa, ha 'matato' il Toro da vero... Toro. Un colpo di testa dal coefficiente di difficoltà altissimo. Una torsione da attaccante di razza, un colpo di giustezza che ha trafitto Sirigu nei minuti finali di una partita tostissima e incanalata verso il pareggio e che ha fatto esplodere di gioia proprio tutti, nell'ambiente Inter. I compagni di squadra, corsi subito ad abbracciarlo, la panchina, Antonio Conte in tribuna e tutti i tifosi sparsi per l'Italia.

Con la rete contro il Torino (la quarta nelle ultime quattro contro i granata) è infatti la 14a in questo campionato. Lautaro ha così già eguagliato il record di gol segnati in tutta la Serie A 2019-20 (in 35 presenze). Di queste 14 reti, 5 sono arrivate di sinistro, 5 di destro e 4 di testa. Come dire, un giocatore che più completo che non si può. E, se i campioni si vedono nei momenti cruciali delle partite e delle stagioni, beh, allora Lautaro è un campione vero. E lo ha dimostrato ancora. Per chiudere la trattativa per il rinnovo ci sarà tempo. Intanto, c'è un sogno da realizzare e un'Inter da trascinare. Lautaro ha ormai compiuto l'ultimo passo verso i più grandi. Ora quel numero 10 sulle spalle ha un padrone davvero degno.