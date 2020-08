Manchester City, assalto immediato a Lautaro: Guardiola vuole lui, ecco l’offerta per l’Inter

Non si placano le voci sul futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è da tempo la priorità del mercato del Barcellona, ma i catalani non sono gli unici interessati al Toro. Secondo quanto riporta il Sun, il gioiello dell’Inter sarebbe l’obiettivo numero uno di Pep Guardiola, intenzionato a trovare un sostituto a lungo termine di Sergio Aguero.

“Il Manchester City sarebbe disposto a versare nelle casse nerazzurre il valore della clausola rescissoria”, scrive il Sun, che poi però sbaglia la cifra quantificandola in 81 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro. La clausola, come noto a tutti, è invece di 111 milioni di euro ed è scaduta la prima settimana di luglio. La valutazione di Lautaro, in ogni caso, resta quella.

Il City, secondo il Sun, vorrebbe arrivare a pagare il valore della clausola tramite alcune cessioni, per racimolare il tesoretto che possa convincere l’Inter a cedere.