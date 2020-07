Mundo Deportivo – Lautaro, dura per il Barcellona: c’è nuovo problema. Provano con l’Inter a…

L’affare Lautaro Martinez si complica per il Barcellona. E’ quanto scrive Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo. Le richieste dell’Inter non sono sostenibili per il momento dal club blaugrana. . E’ quanto scrive Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo. Le richieste dell’Inter non sono sostenibili per il momento dal club blaugrana.

“Il rigido controllo della Liga lascia poco spazio al Barça per mettere in piedi, al momento, operazioni economicamente importanti come quella di Lautaro. L’acquisto dell’argentino si sta ulteriormente complicando, anche se alcuni vendono ottimismo. Oltre ai problemi economici che il Barça sta attraversando, c’è una nuova battuta d’arresto che arriva dalla Liga.

Il vice presidente del Barça, Jordi Moix, controlla rigorosamente qualsiasi operazione di mercato e cerca di evitare esborsi ingenti. Questo è stato comunicato a Óscar Grau, CEO. L’operazione Lautaro è complicata.