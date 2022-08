SM – Lautaro oro Inter, vale 100 mln: “Da quando Zhang l’ha scelto come uomo immagine…”

Giornata speciale per Lautaro Martinez che oggi festeggia 25 anni. In Italia dal 2018, l'argentino ha segnato 59 gol in Serie A

Matteo Pifferi

Giornata speciale per Lautaro Martinez che oggi festeggia 25 anni. In Italia dal 2018, l'argentino ha segnato 59 gol in Serie A e si è fatto un regalo in anticipo con il gol allo Spezia. "Ora vuole fare meglio della scorsa stagione, chiusa con 25 gol complessivi", racconta Sport Mediaset che rimarca gli obiettivi del Toro, il quale punta a vincere tutto con l'Inter e rimpinguare il suo bottino di reti.

Dopo una prima partita non brillante contro il Lecce, ma con la spizzata decisiva per Dumfries, l'argentino ha trovato il gol che ha sbloccato il match contro lo Spezia. "Lautaro ad oggi vale 100 mln di euro e, da quando Zhang gli ha rinnovato il contratto scegliendolo come uomo immagine della squadra, l'argentino è concentrato solo sull'Inter", spiega Sport Mediaset. Lautaro, dopo due estati di fila con rumors continui in merito ad un possibile approdo al Barcellona, è legato all'Inter, a Milano, all'Italia. E l'Inter se lo coccola.

(Sport Mediaset)