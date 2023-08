Tranquilla Inter, ci pensa Lautaro: partenza sprint, la fascia uno stimolo in più

La stagione 2023/24 dell'Inter è iniziata nel segno di Lautaro Martinez : l'attaccante argentino, neo capitano nerazzurro, è stato grande protagonista nei primi due successi stagionali contro Monza e Cagliari con 3 gol e prestazioni di altissimo livello. Nell'anno in cui sono cambiati 3 elementi su 4 del reparto offensivo interista (via Dzeko, Lukaku e Correa, dentro Thuram, Arnautovic e Sanchez), il Toro rappresenta la continuità con il passato e la certezza per il presente e il futuro.

Partenza da record con l'Inter

3 gol nelle prime 2 giornate di campionato, 3 reti in 170 minuti giocati: mai Lautaro Martinez era partito così bene in termini di numeri da quando è all'Inter. Nel 2018/19 non andò mai a segno in 70 minuti, nel 2019/20 un gol in 155 minuti, nel 2020/21 realizzò 2 reti in 115 minuti, nel 2021/22 un centro in soli 57 minuti e nella stagione successiva un gol in 165 minuti. Nel corso della sua esperienza in nerazzurro l'attaccante argentino si è sempre migliorato, e queste prima uscite fanno sicuramente ben sperare: se il buongiorno si vede dal mattino...