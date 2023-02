Amadeus rivela: “Inter? Ho chiamato Inzaghi dopo il derby per dirgli…”

Era già a Sanremo, pronto ad aprire i battenti di questa edizione del Festival stamattina con la consueta conferenza stampa della vigilia, ma Amadeus non ha perso occasione per gustarsi Inter-Milan di ieri sera dalla TV. Il noto tifoso nerazzurro ha interrotto i preparativi dell'evento tanto atteso per 90' di adrenalina per la squadra di Simone Inzaghi, che ha battuto con pieno merito i cugini rossoneri.