Lautaro, il Real fa sul serio. Toro informato: pronti a pagare la clausola e a offrire un contratto molto alto

Si preannuncia un’estate molto calda sul fronte mercato in casa Inter. Il club nerazzurro dovrà respingere gli assalti a Lautaro Martinez, dopo il Barcellona anche il Real Madrid si è iscritto alla corsa.

“Lautaro Martínez è entrato nei radar del Real Madrid per la prossima stagione. Il club blancos lo segue da tempo con grande interesse ed è diventato un interesse concreto. L’argentino, 22 anni, è stato posto come obiettivo del Barça per l’estate, ma i prezzi del suo ipotetico trasferimento sono praticamente impossibili per il club blaugrana. L’interesse del Real Madrid è arrivato a Lautaro che si è preso il tempo per studiare con calma l’opzione. Il giocatore è stato informato che il club bianco è disposto a pagare il prezzo della clausola, che ammonta a 115 milioni di euro. A Madrid lo vedono come il rinforzo ideale in attacco per raccogliere l’eredità di Benzema”, spiega Marca.

“Il Real pagherebbe la clausola e sarebbe pronto a offrire un contratto molto alto all’argentino per anticipare la concorrenza delle altre big e convincerlo ad abbracciare il progetto delle merengues. Il Barça lo ha messo nel mirino per la prossima stagione, i blaugrana lo vedono come il sostituto naturale di Suarez, ma il problema economico è importante visto che il Barça deve vendere per circa 120 milioni. In casa Real, invece, il problema è un altro: ck slono già 4 giocatori extracomunitari e Lautaro ha il passaporto argentino. C’è fiducia su Vinicius che in estate dovrebbe ottenere il passaporto spagnolo”, aggiunge il portale.