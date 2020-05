MD – Lautaro, commento Inter: “Ma Barcellona pensa che siamo stupidi? Non c’è dubbio che…”

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. L’ultima idea del club blaugrana è quella di voler pagare una parte cash consistente e il restante inserendo alcune contropartite. Secondo il Mundo Deportivo, l’Inter potrà scegliere tra una rosa di sei giocatori proposta dai catalani: Semedo, Junior, Umtiti, Todibo, Emerson e Cucurella. Una proposta che non convince l’Inter come riporta il giornalista di Mundo Deportivo, Francesc Aguilar: “Questa mattina un membro dello staff tecnico dell’Inter ha commentando chiedendo se al Barcellona pensino che all’Inter siano stupidi o dilettanti. Il commento riguardava giocatori offerti nella trattativa per Lautaro Martinez. Non c’è dubbio che l’Inter pensi ad altri nomi“, ha scritto il giornalista su Twitter.