Mundo Deportivo – Lautaro, Barcellona offre mezza rosa all’Inter: tutti i nomi ma niente accordo

Non c’è giorno che non si parli della volontà del Barcellona di portare Lautaro Martinez in Spagna. I catalani continuano a trattare cercando di far calare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, ma l’Inter non molla e pretende almeno 90 milioni cash. Che il Toro sia una priorità del Barça è ormai chiaro e lo conferma anche l’edizione odierna del Mundo Deportivo. Sul quotidiano spagnolo si parla di un mercato di scambi per via del Coronavirus.

E per cercare di convincere l’Inter a cedere l’attaccante, il Barça ha fatto sapere di voler pagare una parte cash consistente e il restante inserendo alcune contropartite. Secondo il Mundo, l’Inter potrà scegliere tra una rosa di sei giocatori proposta dai catalani: Semedo, Junior, Umtiti, Todibo, Emerson e Cucurella. Questi sono i giocatori proposti al club nerazzurro, ma ancora non c’è un accordo tra le due società.

Il prossimo mercato sarà fatto di scambi, anche per via dell’emergenza economica che dovranno fronteggiare i club dopo il Coronavirus. Per questo il Barça sta cercando di imbastire le sue trattative inserendo giocatori della sua rosa. Oltre a questa rosa di sei giocatori, con l’Inter si è parlato anche di Rakitic, Vidal e e Arthur. Il brasiliano è conteso anche dalla Juve nell’affare Pjanic.