"Piuttosto, lo è la maturità con cui Lautaro ha gestito questo ritorno in Italia e l’avvicinamento alla nuova stagione. In serie: si è ridotto di due giorni le vacanze. Si è presentato tirato a lucido, meglio come parametri fisici – raccontano ad Appiano – rispetto a come aveva chiuso la scorsa stagione. Ha spinto lui per restare a Milano ad allenarsi, piuttosto che andare a giocare a Stamford Bridge, passaggio che non dispiace mai a nessuno. E ancora: ha gestito in prima persona tutta la vicenda contratto, dal sì alle cifre dell’Inter a giugno ai tempi per l’annuncio, intorno al quale si informa costantemente. In soldoni: Lautaro è settato nella maniera giusta e ha già promesso a Inzaghi che a Genova, sabato, lui è pronto a giocare".