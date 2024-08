L'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica, raccoglie un positivo 1-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea

Un buon pareggio per prepararsi al meglio all'esordio in campionato, previsto fra sei giorni a Marassi contro il Genoa. L'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica, raccoglie un positivo 1-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea nell'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale di stagione. Al termine della partita, l'allenatore nerazzurro ha parlato così: