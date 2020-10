Lautaro, rinnovo entro Natale. Retroscena: Inter-Barcellona, un anno fa accordo da 150 mln

Lautaro Martinez ritrova la Champions League: l’attaccante argentino, partito dalla panchina in occasione della sfida contro il Borussia Monchengladbach, questa sera sarà regolarmente al fianco di Romelu Lukaku, pronto a ripetersi contro uno Shakhtar Donetsk già bucato due volte nella semifinale di Europa League di pochi mesi fa. Un feeling, quello tra il Toro e il principale palcoscenico europeo, emerso in maniera prorompente la scorsa stagione, quando segnò ben 5 gol nella fase a gironi. Un percorso interrotto lo scorso dicembre quando, secondo Tuttosport, Inter e Barcellona trovarono un acccordo per il suo trasferimento in Spagna.

RETROSCENA – “Pochi giorni prima, i dirigenti dell’Inter e quelli blaugrana avevano apparecchiato la trattativa che avrebbe potuto portare l’argentino a Barcellona con piena soddisfazione delle parti: Suning avrebbe visto valutare il cartellino dell’attaccante 150 milioni (39 più di quelli previsti dalla clausola), compensati però dall’inserimento di un paio di contropartite nell’affare. Un castello, anche economico, spazzato via dal Covid, anche se Martinez continua a essere al centro dei pensieri del Barça e – molto probabilmente – lo sarà ancora di più una volta chiusa l’era Bartomeu“.

RINNOVO – “Entro Natale il club dovrà comunque adeguargli il contratto: in quello firmato ai tempi, erano previsti degli scatti che gli permettono di guadagnare già oltre tre milioni, ma i procuratori dell’argentino mirano ad appaiare il loro assistito al trio Eriksen (10 milioni), Lukaku (8,5), Sanchez (7) i giocatori che guidano il monte stipendi. L’Inter è consapevole che l’ingaggio di Lautaro andrà ritoccato ma vuole che il processo sia graduale, partendo da 5 milioni più bonus“.

CLAUSOLA – “Un capitolo a sé riguarda la clausola rescissoria da 111 milioni valida fino al 7 luglio di ogni stagione fino al 2023, quando andrà a naturale scadenza l’attuale contratto. Nonostante Marotta non ami la pratica, la clausola potrebbe anche restare, considerato che garantirebbe comunque una cospicua plusvalenza al club, dato che a bilancio al 30 giugno 2021 il cartellino dell’argentino peserà soltanto una decina di milioni“.