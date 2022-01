Lautaro-Sanchez, Inzaghi in ansia. Il tecnico ha fatto arrivare un messaggio chiaro

I sudamericani arriveranno a Milano giovedì, 48 ore prima del derby

Gianni Pampinella

La Lega ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi dalla 5ª alla 7ª giornata di Serie A. C'era grande attesa per conoscere la data del derby che si giocherà sabato 5 febbraio alle 18. Un 'problema' per Simone Inzaghi che avrà i sudamericani a disposizione soltanto giovedì, a 48 ore prima della gara col Milan. "Ed è tutto da dimostrare - dipenderà dalle loro condizioni fisiche - che già quel giorno possano allenarsi a pieno regime con i compagni. Non si può escludere che il primo vero allenamento in gruppo sia in realtà quello della rifinitura del venerdì", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Lautaro e Sanchez giocheranno due partite di qualificazione al Mondiale. Nella prima, in programma la notte tra giovedì e venerdì in Cile, si affronteranno direttamente. Poi tra l’1 e il 2 febbraio scenderanno in campo rispettivamente contro Colombia e Bolivia. È evidente che l’ansia di Inzaghi sia legata anche all’infortunio nello stesso reparto di Correa, out almeno fino alla seconda metà di febbraio".

"In attacco l’unica maglia sicura di un posto per Inzaghi nel derby è quella di Dzeko. Il resto dipenderà da come i due giocatori torneranno in Italia. Ecco perché, come si legge anche in altre pagine, Inzaghi ha sottolineato l’esigenza di prendere anche un altro attaccante. Di sicuro, mentre i compagni ad Appiano lavoreranno per un richiamo atletico, i sudamericani dovranno invece essere bravi a dribblare infortuni. Ed è un messaggio che Inzaghi ha fatto arrivare alle loro orecchie forte e chiaro".

