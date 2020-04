Sun – Inter, scatto City nella corsa a Lautaro. Guardiola spinge: inglesi pronti a pagare la clausola

Lautaro Martinez sarà sicuramente l’attaccante più conteso della prossima sessione di mercato. Dopo la grande stagione con l’Inter, si stanno muovendo i top club per cercare di accaparrarsi il Toro che ha una clausola di 111 milioni di euro nel contratto siglato col club nerazzurro. L’interesse del Barcellona è noto, anche Messi si è mobilitato in prima persona per chiamare l’interista in Spagna.

Ma il Barça non è l’unico club sulle tracce di Lautaro. Anzi, secondo quanto riporta il Sun, un altro grande club sarebbe balzato in pole position nella corsa al centravanti dell’Inter: il Manchester City. Il club di Guardiola sarebbe pronto a versare l’intera clausola per avere nella propria rosa il Toro. Anche il Chelsea e il Real Madrid osservano con attenzione la situazione, ma non sarebbero in grado di coprire gli alti costi dell’operazione. Cosa che è disposta a fare il City. Guardiola lo avrebbe scelto come l’erede del Kun Aguero e il club inglese sarebbe pronto a iniziare la trattativa una volta terminata l’emergenza Coronavirus.