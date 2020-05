MD – Lautaro esce allo scoperto: “Barcellona o resto”. Inter alle strette, giorni decisivi

Lautaro Martinez esce allo scoperto: secondo il Mundo Deportivo, l’attaccante argentino avrebbe comunicato all’Inter la sua volontà di trasferirsi al Barcellona, unica destinazione possibile in caso di addio all’Italia. Scartate tutte le altre pretendenti, dal Paris Saint-Germain al Manchester City: troppo forte il richiamo di Messi, decisione presa ormai da mesi.

MESSAGGIO CHIARO – I negoziati tra i due club, dopo i primi colloqui di inizio anno, sono in pieno svolgimento, ma non è ancora stato trovato un accordo. L’Inter richiede il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, mentre il Barcellona punta a inserire delle contropartite tecniche per limitare l’esborso economico: i nomi sono quelli di Arturo Vidal, Nélson Semedo, Junior Firpo e Jean-Clair Todibo.

INTER ALLE STRETTE – Appresa la volontà del giocatore, l’Inter è ora in una posizione di svantaggio: come ribadisce il quotidiano spagnolo, non esiste una data limite per chiudere l’operazione. Tuttavia, l’ipotesi di tener duro e di andare per le lunghe non aiuta i nerazzurri, che avrebbero poi meno tempo per cercare un sostituto di livello. La cessione di Lautaro sarebbe un successo dal punto di vista economico, e garantirebbe il denaro necessario per trovare un nuovo attaccante.