In Spagna – Lautaro allo scoperto: no al rinnovo con l’Inter. Barça sicuro: la prossima mossa…

Lautaro Martinez scioglie le riserve e sceglie il Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, la corte serrata del club catalano al ‘Toro‘ sembra aver dato i suoi frutti. Per il quotidiano catalano, l’argentino – che ha un contratto fino al 2023 con il l’Inter e una clausola rescissoria di 111 milioni dal 1 al 15 luglio – ha si è esposto e ha deciso di accettare la corte della società blaugrana.

All’interno del Barcellona c’è ottimismo: Lautaro non sta rispondendo alle richieste dell’Inter di rinnovare il contratto, una scelta che dimostra la volontà del ‘Toro’ di cambiare maglia. L’argentino sa che l’interesse del club catalano è concreto e non vuole perdere questa occasione. La prossima mossa del calciatore sarà quella di chiedere la cessione all’Inter, ma senza alzare la voce e andare contro il club.

Dal Barcellona filtra la notizia di un accordo già raggiunto con Lautaro, mentre Mundo Deportivo afferma che le parti stanno trattando da mesi e l’intesa – se non è stata già raggiunta – è sulla buona strada.

La posizione dell’Inter non cambia: i nerazzurri sanno di avere in rosa un grande calciatore e non vogliono assolutamente perderlo, se non per un’offerta choc. Ora toccherà al Barcellona ottenere il sì dalla società di Zhang. Un’intesa che il Mundo Deportivo definisce non facile da raggiungere, ma che per il quotidiano arriverà.