Inter, Zhang sa di avere un’area tecnica eccezionale. E Conte ha già il nuovo obiettivo

In pochi mesi Antonio Conte ha svolto un enorme lavoro in casa Inter. Il tecnico ha infatti riportato il club ad essere competitivo, portandolo quasi alla pari della corazzata Juventus. E delle ottime basi per il futuro sono già state poste, come scrive La Gazzetta dello Sport: “Steven Zhang sa di poter contare su un’area tecnica eccezionale, sia dietro la scrivania, sia sul campo. L’a.d. Beppe Marotta è un uomo mercato esperto, scaltro e tempestivo. Il d.s. Piero Ausilio rappresenta la continuità in casa Inter, mentre Antonio Conte ha pochi eguali nel valorizzare le rose. Il tecnico leccese ha combattuto come un leone per il 26enne Lukaku (60 milioni pagabili in cinque anni), reso un top player il 22enne Lautaro Martinez e lanciato il baby Esposito (che ora vivrà una stagione in prestito per fare l’ultimo salto di qualità).

Pescati poi per pochi spiccioli Young e Moses, gente che ha notevolmente alzato il livello sulle fasce in aiuto di Candreva, Biraghi e del preziosissimo jolly D’Ambrosio. Prossimo obiettivo? Adattare le molte qualità di Eriksen al calcio italiano. In nove mesi, Antonio ha portato il club nerazzurro su livelli vicinissimi alla corazzata Juve, costruendo basi già solide. Là dietro, Skriniar, De Vrij e Bastoni garantiscono parecchi anni di serenità. In mezzo al campo mancano sicuramente due pezzi da novanta, ma il “contorno” è già di buon livello con gli azzurri Sensi e Barella, i granatieri Vecino e Gagliardini, un Brozovic più costante e appunto il finora solo potenziale boom Eriksen, giocatore comunque pagato non più di venti milioni, occasione dunque che andava colta a prescindere: naturalmente a ogni eventuale arrivo corrisponderà un’uscita”, si legge.