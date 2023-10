Lautaro, sempre più Inter. TS: “Dal Toro c’è il sì al rinnovo, ma senza fretta”

"L’Inter è quindi più che mai attaccata al suo capitano. Camano fa (bene) il suo mestiere, ma il contratto in essere è stato rinnovato nel 2021 per 5 anni e prevede uno stipendio da 6 milioni a stagione. Essendo in scadenza nel 2026, l’Inter non ha fretta. Anche perché, ovvio sottolinearlo, per un’elementare legge di mercato il periodo meno propizio per affrontare l’argomento è proprio quello in cui un attaccante segna un gol a partita. Questo non vuol dire che l’Inter non sia disposta a riconoscere un adeguamento al suo capitano, ma ancor più con l’ingresso sulla scena degli arabi, capaci di garantire stipendi fuori da ogni logica di mercato, conta altro per non mandare un matrimonio in crisi. E Lautaro, in questo momento, si sente interista a tutto tondo", aggiunge il quotidiano.