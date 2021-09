Lautaro simbolo Inter: tre offerte rifiutate, ora il rinnovo. Il Toro punta i 100

L'argentino ha iniziato alla grande la nuova stagione in maglia nerazzurra: è sempre più al centro del progetto

L'Inter ha intenzione di costruire il proprio futuro attorno a Lautaro Martinez. L'argentino è sempre più centrale nel progetto dopo l'addio di Lukaku, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi. Questa la ricostruzione dell'ultimo periodo: "Due offerte erano arrivate a quota 90 milioni di euro - Atletico Madrid e Tottenham -, la terza più bassa era invece dell’Arsenal. La porta non è mai stata aperta. Al netto di scelte di mercato, se questo è accaduto è perché tutti ad Appiano sono convinti che la parabola di Lautaro sia tutt’altro che arrivata al suo punto più alto. Banalizzandola in termini di valutazione, se il trend sarà rispettato è assai facile che a fine stagione il valore di mercato sfonderà quota 100 milioni. Anche perché un particolare diventa decisivo: la società ha di fatto scongiurato il pericolo di trovarsi con un capitale in casa a 12 mesi dalla scadenza, visto l’accordo ormai raggiunto per un rinnovo fino al 2026".

E con la consapevolezza di averlo ormai blindato, l'Inter si affida all'argentino per far male al Real Madrid. Ottimo l'inizio di stagione: "Un Toro a tre cifre e a cinque stelle. Viaggiamo alla media di un gol a partita quest’anno, in Serie A, una rete ogni 68 minuti. Per il lusso però serve la Champions, un torneo da protagonista, un altro sarebbe più giusto dire. Perché un anno fa spaventò Valdebebas, con un gol che illuse Antonio Conte. E perché già due stagioni fa - era il 2019-2020 - il Toro si divertì a mangiare difensori in giro per l’Europa, finendo il girone con cinque gol. Oggi Lautaro è la faccia dell’Inter che non si paralizza di fronte ad Ancelotti e ai Blancos: sarà un stimolo, non un timore reverenziale".