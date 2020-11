Gli agenti di Lautaro: “Chiede più soldi? Tutte menzogne, non ci sono problemi. L’Inter…”

Rolando Zarate e Beto Yaqué, agenti di Lautaro Martinez, chiariscono la situazione dell’attaccante nerazzurro. I due procuratori del calciatore dell’Inter hanno parlato ai microfoni del quotidiano argentino Olé per spiegare la situazione dopo gli ultimi rumors: “Non c’è nessun problema economico, sono tutte menzogne. Al momento non c’è alcuna trattativa. L’Inter non ci ha fatto nessuna offerta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si parla di questa questione per altri motivi: evidentemente ci sono interessi di altri che approfittano di questa situazione“.

Yaqué e Zarate hanno poi aggiunto: “Lautaro sta bene, sa che deve concentrarsi su quello che succede in campo e non pensare a tutto quello che si dice su di lui, che poi sono tutte bugie“. Gli agenti, dunque, smentiscono presunte frizioni con la dirigenza dell’Inter con una distanza tra la proposta del club nerazzurro e le richieste del calciatore.