Lautaro, assalto alla Champions. Tabù Europa spazzato via, l’Inter si affida a lui

"Senza Lukaku, che lavora in Belgio per tornare in campo prima della sosta, l'Inter spera che Dzeko si confermi in forma derby, ma si affida soprattutto a Lautaro Martinez, diventato il giocatore simbolo del club di Zhang dopo la Coppa America vinta con l'Argentina e il rinnovo del contratto firmato la scorsa stagione in viale della Liberazione. Il Toro è pronto per la sua quinta avventura con la maglia nerazzurra in Champions, una competizione nella quale non ha ancora brillato con continuità. Rispetto al passato la affronterà con la consapevolezza di aver interrotto, grazie alla prodezza ad Anfield dello scorso 8 marzo, la serie negativa di 10 incontri e 830 minuti senza battere il portiere avversario. Da stasera, quando nel pre partita ascolterà l'inno della competizione calcistica più famosa del Vecchio Continente, non avrà più ansia, ma la consapevolezza che il tabù è stato spazzato via. E trovarsi di fronte il Bayern Monaco, sarà una spinta in più", sottolinea il Corriere dello Sport.