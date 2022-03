Inter, Lautaro è tornato davvero. E dopo Liverpool c’è una buona notizia

Il senso di qualcosa di nuovo, questo racconta Lautaro con la sua rete. C’è qualcosa di buono anche nella sconfitta (complessiva)

Una perla assoluta che ha fatto sognare, anche se per pochissimo, tutta l'Inter. Lautaro Martinez, dopo la tripletta alla Salernitana, ha timbrato anche ad Anfield dimostrando di essere tornato ed essere pronto per la volata scudetto. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "In due partite il ragazzo per cui si è speso in un’arringa anche Gabriel Batitusta («io sono stato undici partite senza segnare») ha ripreso in mano, anzi in piede, la sua stagione. Tripletta alla Salernitana e golazo al Liverpool, dall’Italia all’Europa, cannoniere di due mondi. Il “Toro” è qui e per l’Inter, per quello che resta da vincere, scudetto numero 20, Coppa Italia, per il futuro prossimo e venturo, questa è la buona notizia che attraversa la fredda e ventosa serata di Liverpool.