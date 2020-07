Mundo Deportivo – Lautaro, l’ultima richiesta Inter prima del 7 luglio. Affare non si fa se…

Lautaro Martinez al Barcellona è un problema…di soldi. Niente di nuovo all’orizzonte e niente di nuovo anche nelle dichiarazioni del presidente catalano Bartomeu. Il Barcellona continua, infatti, a non avere la liquidità necessaria per soddisfare le richieste dell’Inter.

Lo sottolinea anche Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo.

“Prima che scadesse la clausola da 111 milioni di euro, l’Inter già aveva fatto sapere al Barcellona di volere 90 milioni di euro più Junior Firpo. Quindi, aveva già abbassato le richieste rispetto al pagamento della clausola. Ma il Barcellona non si è mai neanche avvicinato a questa cifra, voleva inserire più giocatori nell’affare e non è stato raggiunto un accordo“.

E ora? Il club catalano deve assolutamente vendere e deve vendere parecchio.

“La trattativa è ferma da tempo, da quando il Barcellona non è riuscito a soddisfare le richieste economiche dell’Inter. E se il Barcellona non vende Coutinho o un altro giocatore importante, si fa dura per l’acquisto di Lautaro”.